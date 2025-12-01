Marché de Noël des créateurs d’artisanat d’art Prayssac

Marché de Noël des créateurs d’artisanat d’art

1420 route de Niaudon Prayssac Lot

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-12

La potière de la Maison Rose vous invite à découvrir son marché de noël des Créateurs d’Artisanat d’Art du 12 au 14 décembre, de 10h à 18h.

Bois, cuir, ceramique, plante, verre, peinture, gravure…

1420 route de Niaudon Prayssac 46220 Lot Occitanie manon-des-pots@hotmail.fr

English :

The Maison Rose potter’s workshop invites you to discover its Créateurs d’Artisanat d’Art Christmas market from December 12 to 14, from 10am to 6pm.

Wood, leather, ceramics, plants, glass, painting, engraving…

