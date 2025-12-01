Marché de Noël des créateurs et de la gastronomie Angoulême
Marché de Noël des créateurs et de la gastronomie Angoulême samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël des créateurs et de la gastronomie
Place Victor Hugo Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Le Comité de Quartier de Victor-Hugo-St-Roch vous invite a son marché de Noël dédié aux Créateurs et à la Gastronomie.
.
Place Victor Hugo Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 53 51 83
English :
The Comité de Quartier de Victor-Hugo-St-Roch invites you to its Christmas market dedicated to Creators and Gastronomy.
German :
Das Comité de Quartier de Victor-Hugo-St-Roch lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein, der den Kreativen und der Gastronomie gewidmet ist.
Italiano :
Il Comité de Quartier de Victor-Hugo-St-Roch vi invita al suo mercatino di Natale dedicato ai creatori e alla gastronomia.
Espanol :
El Comité de Quartier de Victor-Hugo-St-Roch le invita a su mercado navideño dedicado a los Creadores y la Gastronomía.
L’événement Marché de Noël des créateurs et de la gastronomie Angoulême a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême