Marché de Noël des Créateurs et de la Gastronomie

Place du champ de mars Grane Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 09:30:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Sur ce quinzième marché de Noël des créateurs et de la gastronomie, vous retrouverez la mère noël et son orgue de barbarie, la visite du père noël, des stands gourmands et artisanaux, une buvette, du vin chaud…

.

Place du champ de mars Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 66 08 sigrane@gmail.com

English :

At this, the fifteenth Christmas market for creators and gastronomy, you’ll find Mother Christmas and her barrel organ, a visit from Santa Claus, food and craft stalls, a refreshment bar, mulled wine…

German :

Auf diesem fünfzehnten Weihnachtsmarkt der Schöpfer und der Gastronomie finden Sie die Weihnachtsfrau und ihre Drehorgel, den Besuch des Weihnachtsmannes, Schlemmer- und Handwerksstände, eine Buvette, Glühwein…

Italiano :

A questo quindicesimo mercatino di Natale di designer e gastronomia, troverete Mamma Natale e il suo organo a canne, la visita di Babbo Natale, bancarelle di prodotti alimentari e artigianali, un punto di ristoro, vin brulè…

Espanol :

En este decimoquinto mercado navideño de diseño y gastronomía, encontrará a Mamá Noel y su organillo, la visita de Papá Noel, puestos de comida y artesanía, un bar de refrescos, vino caliente…

L’événement Marché de Noël des Créateurs et de la Gastronomie Grane a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme