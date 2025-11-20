Marché de Noël des créateurs Boutique Lulu la praline Fargues-Saint-Hilaire

Marché de Noël des créateurs

Boutique Lulu la praline 29 Avenue de l’Entre-Deux Mers Fargues-Saint-Hilaire Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Plongez dans une ambiance hivernale où les lumières scintillent et où l’odeur des douceurs sucrées se mêle à celle du bois et des épices. Le marché de Noël des créateurs rassemble des artisans passionnés qui présentent des pièces uniques, façonnées avec soin et imagination. Chaque stand devient une invitation à la découverte. C’est l’occasion idéale de dénicher des cadeaux authentiques et de rencontrer ceux qui les fabriquent. Entrée libre. .

Boutique Lulu la praline 29 Avenue de l’Entre-Deux Mers Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 40 23 67 lululapraline2.0@gmail.com

English : Marché de Noël des créateurs

German : Marché de Noël des créateurs

Italiano :

Espanol : Marché de Noël des créateurs

L’événement Marché de Noël des créateurs Fargues-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-11-17 par OT de l’Entre-deux-Mers