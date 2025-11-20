Marché de Noël des créateurs Boutique Lulu la praline Fargues-Saint-Hilaire
Boutique Lulu la praline 29 Avenue de l’Entre-Deux Mers Fargues-Saint-Hilaire Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13 2025-12-14
Plongez dans une ambiance hivernale où les lumières scintillent et où l’odeur des douceurs sucrées se mêle à celle du bois et des épices. Le marché de Noël des créateurs rassemble des artisans passionnés qui présentent des pièces uniques, façonnées avec soin et imagination. Chaque stand devient une invitation à la découverte. C’est l’occasion idéale de dénicher des cadeaux authentiques et de rencontrer ceux qui les fabriquent. Entrée libre. .
Boutique Lulu la praline 29 Avenue de l’Entre-Deux Mers Fargues-Saint-Hilaire 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 40 23 67 lululapraline2.0@gmail.com
