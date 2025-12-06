Marché de Noël des Créateurs Comité La Trompette La Rochelle
Marché de Noël des Créateurs Comité La Trompette La Rochelle samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël des Créateurs
Comité La Trompette 130 bis avenue Lieutenant-Colonel Bernier La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 11:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06
Créations made in 17 pour Noël.
+33 6 47 81 36 92 flowerflo40@gmail.com
English : Creators’ Christmas Market
Creations made in 17 for Christmas.
German : Weihnachtsmarkt der Künstler
Kreationen made in 17 für Weihnachten.
Italiano :
Creazioni realizzate in 17 per Natale.
Espanol : Mercado navideño de los creadores
Creaciones realizadas en 17 para Navidad.
L’événement Marché de Noël des Créateurs La Rochelle a été mis à jour le 2025-11-06 par Nous La Rochelle