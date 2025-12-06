Marché de Noël des Créateurs Comité La Trompette La Rochelle

Marché de Noël des Créateurs

Comité La Trompette 130 bis avenue Lieutenant-Colonel Bernier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Créations made in 17 pour Noël.

Comité La Trompette 130 bis avenue Lieutenant-Colonel Bernier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 81 36 92 flowerflo40@gmail.com

English : Creators’ Christmas Market

Creations made in 17 for Christmas.

German : Weihnachtsmarkt der Künstler

Kreationen made in 17 für Weihnachten.

Italiano :

Creazioni realizzate in 17 per Natale.

Espanol : Mercado navideño de los creadores

Creaciones realizadas en 17 para Navidad.

L’événement Marché de Noël des Créateurs La Rochelle a été mis à jour le 2025-11-06 par Nous La Rochelle