Marché de Noël des Créateurs LAFRAYE Lafraye

Marché de Noël des Créateurs LAFRAYE

19 Rue de l’Église Lafraye Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

À l’approche des fêtes, nous avons le plaisir de vous annoncer le Marché de Noël des Créateurs, un événement chaleureux et 100 % fait main, qui se tiendra le 15 Novembre (14h-19h) et 16 Novembre (10h-18h)

Au programme

– Un marché exclusivement dédié aux créations artisanales bijoux, bougies, couture, peinture, chocolats et bien d’autres merveilles, idéales pour des cadeaux uniques et locaux.

– Pour ravir les papilles crêpes et vin chaud seront évidemment de la partie.

– Et pour les amateurs de saveurs marines bar à huîtres, fruits de mer et produits festifs seront proposés tout le week-end par le Gourmet Traiteur sans oublier le producteur de Champagne.

Un moment convivial, gourmand et créatif à ne pas manquer !

19 Rue de l’Église Lafraye 60510 Oise Hauts-de-France nathalie.rolland.60@gmail.com

English :

As the festive season approaches, we are pleased to announce the Marché de Noël des Créateurs, a warm and 100% handmade event, to be held on November 15 (2pm-7pm) and November 16 (10am-6pm)

On the program:

– A market exclusively dedicated to handmade creations: jewelry, candles, sewing, painting, chocolates and many other wonders, ideal for unique, local gifts.

– Pancakes and mulled wine are also on offer.

– And for seafood lovers: oyster bar, seafood and festive products will be offered all weekend by Gourmet Traiteur, not forgetting the Champagne producer.

A convivial, gourmet and creative event not to be missed!

German :

Da die Feiertage näher rücken, freuen wir uns, Ihnen den Weihnachtsmarkt der Schöpfer anzukündigen, eine gemütliche und zu 100 % handgefertigte Veranstaltung, die am 15. November (14-19 Uhr) und 16. November (10-18 Uhr) stattfindet

Auf dem Programm stehen:

– Ein Markt, der ausschließlich handgefertigten Kreationen gewidmet ist: Schmuck, Kerzen, Näharbeiten, Malerei, Schokolade und viele andere Wunderwerke, die ideal für einzigartige und lokale Geschenke sind.

– Um den Gaumen zu verwöhnen, werden natürlich auch Crêpes und Glühwein angeboten.

– Und für die Liebhaber von Meeresfrüchten: Austernbar, Meeresfrüchte und festliche Produkte werden das ganze Wochenende über vom Gourmet-Traiteur und nicht zu vergessen vom Champagnerproduzenten angeboten.

Ein geselliger, leckerer und kreativer Moment, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Con la stagione delle feste alle porte, siamo lieti di annunciare il Mercatino di Natale Creators, un evento caldo e 100% handmade, che si terrà il 15 novembre (14.00-19.00) e il 16 novembre (10.00-18.00)

In programma:

– Un mercato dedicato esclusivamente alle creazioni fatte a mano: gioielli, candele, cucito, pittura, cioccolatini e tante altre meraviglie, ideali per regali unici e locali.

– Saranno offerte anche frittelle e vin brulé.

– E per gli amanti del mare, per tutto il fine settimana saranno disponibili un bar di ostriche, frutti di mare e prodotti festivi da Gourmet Traiteur, senza dimenticare il produttore di Champagne.

Un evento conviviale, gastronomico e creativo da non perdere!

Espanol :

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, estamos encantados de anunciar el Mercado Navideño de Creadores, un evento cálido y 100% artesanal, que se celebrará los días 15 de noviembre (de 14:00 a 19:00) y 16 de noviembre (de 10:00 a 18:00)

En el programa:

– Un mercado dedicado exclusivamente a las creaciones artesanales: bisutería, velas, costura, pintura, chocolates y muchas otras maravillas, ideal para regalos únicos y locales.

– También se ofrecerán tortitas y vino caliente.

– Y para los amantes del mar, durante todo el fin de semana habrá un bar de ostras, marisco y productos festivos de la mano de Gourmet Traiteur, sin olvidar al productor de champán.

Un evento de convivencia, gastronómico y creativo que no se puede perder

