Marché de Noël des créateurs Lamballe-Armor

Marché de Noël des créateurs

Esplanade des Terrasses du Haras Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

2025-11-29

Retrouvez des créateurs locaux. Au programme démonstrations et animations.

Organisé par l’Entracte. .

+33 6 88 19 76 74

