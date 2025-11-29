Marché de Noël des créateurs Lamballe-Armor
Marché de Noël des créateurs Lamballe-Armor samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël des créateurs
Esplanade des Terrasses du Haras Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Retrouvez des créateurs locaux. Au programme démonstrations et animations.
Organisé par l’Entracte. .
Esplanade des Terrasses du Haras Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 19 76 74
