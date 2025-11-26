MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS

Lunel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

La Dynamique Lunelloise, association des commerçants de la ville vous propose un marché artisanal pour préparer vos fêtes de fin d’année.

De nombreux stands et foodtrucks s’installeront en cœur de ville pour vous donner des idées cadeaux ou bien de quoi réaliser vos menus de fêtes ! Et pour mettre l’ambiance, une parade de mascottes déambulera en musique à 11h, 15h & 17h. Il y aura également des ateliers pour enfants maquillage, sculpture de ballons, création d’une déco de Noël et lettre au Père Noël .

Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 00

English :

La Dynamique Lunelloise, an association of local shopkeepers, is offering a craft market to help you prepare for the festive season.

German :

Die Dynamique Lunelloise, ein Zusammenschluss der Geschäftsleute der Stadt, bietet Ihnen einen Kunsthandwerksmarkt, um Ihre Feiertage vorzubereiten.

Italiano :

La Dynamique Lunelloise, l’associazione dei commercianti della città, propone un mercatino dell’artigianato per prepararsi alle feste.

Espanol :

La Dynamique Lunelloise, la asociación de comerciantes de la ciudad, propone un mercado de artesanía para preparar las fiestas.

