Marché de Noël des créateurs Munster

Le marché de Noël des créateurs de Munster offre une ambiance chaleureuse et authentique, mettant en avant des artisans locaux et des créations uniques. Une belle occasion de découvrir des idées cadeaux originales tout en soutenant l’artisanat régional.

Le marché de Noël des créateurs, ce sont 8 artistes et artisans de la vallée de Munster. Ils proposent des céramiques, des bijoux style japonais, des décorations de Noël ou autres objets tout en bois, des cosmétiques à base d’huile d’olive, des trousses et des tabliers, des vêtements et des bijoux péruviens et des peintures à l’huile. Un marché à voir pour le plaisir des yeux et de découverte de ces savoir-faire mais aussi pour réaliser quelques emplettes de Noël. .

The Munster Designers’ Christmas Market offers a warm, authentic atmosphere, featuring local artisans and unique creations. A great opportunity to discover original gift ideas while supporting regional craftsmanship.

Der Weihnachtsmarkt der Designer in Munster bietet eine warme und authentische Atmosphäre und stellt lokale Kunsthandwerker und einzigartige Kreationen in den Vordergrund. Eine gute Gelegenheit, originelle Geschenkideen zu entdecken und gleichzeitig das regionale Kunsthandwerk zu unterstützen.

Il mercatino di Natale dei designer di Munster offre un’atmosfera calda e autentica, mettendo in mostra gli artigiani locali e le loro creazioni uniche. Un’ottima occasione per scoprire idee regalo originali e sostenere l’artigianato regionale.

El Mercado de Navidad de Diseñadores de Munster ofrece un ambiente cálido y auténtico, en el que se exhiben artesanos locales y creaciones únicas. Una gran oportunidad para descubrir ideas originales para regalar y, al mismo tiempo, apoyar la artesanía regional.

