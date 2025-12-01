Marché de noël des créateurs Novillard

Marché de noël des créateurs Novillard samedi 13 décembre 2025.

Marché de noël des créateurs

salle intercommunale des quatres villages Novillard Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Début : 2025-12-13 13:00:00
fin : 2025-12-13

2025-12-13

Venez vivre la magie de Noël avec nous !
Au programme
?? Stands d’artisans et de créateurs locaux
?? Gourmandises
??? Croziflette
? Buvette et vin chaud
?? Musique et ambiance festive
?? animations

?? Date samedi 13 décembre 2025
?? Lieu salle intercommunale des 4 villages 90340 Novillard
?? Heure 13h-21h

Venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis, découvrir de jolis cadeaux faits main, et profiter de l’esprit de Noël comme on l’aime ?
Entrée libre Ambiance garantie ! ??   .

salle intercommunale des quatres villages Novillard 90340 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 48 85 65  marion.dirand1303@gmail.com

