Marché de noël des créateurs Novillard
Marché de noël des créateurs Novillard samedi 13 décembre 2025.
Marché de noël des créateurs
salle intercommunale des quatres villages Novillard Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 13:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Venez vivre la magie de Noël avec nous !
Au programme
?? Stands d’artisans et de créateurs locaux
?? Gourmandises
??? Croziflette
? Buvette et vin chaud
?? Musique et ambiance festive
?? animations
?? Date samedi 13 décembre 2025
?? Lieu salle intercommunale des 4 villages 90340 Novillard
?? Heure 13h-21h
Venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis, découvrir de jolis cadeaux faits main, et profiter de l’esprit de Noël comme on l’aime ?
Entrée libre Ambiance garantie ! ?? .
salle intercommunale des quatres villages Novillard 90340 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 48 85 65 marion.dirand1303@gmail.com
English : Marché de noël des créateurs
L’événement Marché de noël des créateurs Novillard a été mis à jour le 2025-12-09 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)