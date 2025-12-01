Marché de noël des créateurs Novillard

Marché de noël des créateurs

salle intercommunale des quatres villages Novillard Territoire de Belfort

Début : 2025-12-13 13:00:00

Venez vivre la magie de Noël avec nous !

Au programme

?? Stands d’artisans et de créateurs locaux

?? Gourmandises

??? Croziflette

? Buvette et vin chaud

?? Musique et ambiance festive

?? animations

?? Date samedi 13 décembre 2025

?? Lieu salle intercommunale des 4 villages 90340 Novillard

?? Heure 13h-21h

Venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis, découvrir de jolis cadeaux faits main, et profiter de l’esprit de Noël comme on l’aime ?

Entrée libre Ambiance garantie ! ?? .

salle intercommunale des quatres villages Novillard 90340 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 48 85 65 marion.dirand1303@gmail.com

