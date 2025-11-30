Marché de Noël des Créateurs Salle Marcel Bouguen Plabennec

Marché de Noël des Créateurs

Salle Marcel Bouguen 15 Rue du Penquer Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Le marché de Noël des créateurs de l’école Diwan revient avec une édition encore plus magique et conviviale. Plus de 40 stands de créateurs(trices) locaux(cales) vous attendent pour dénicher des idées cadeaux originales, artisanales.

Au programme dégustation de crêpes et gaufres, lecture de contes, tatouages à paillettes, vente de sapins de Noël pour préparer vos fêtes et visite du Père Noël en personne pour des photos et des moments inoubliables!

Venez partager un moment chaleureux, soutenir les créateurs et artisans locaux, et contribuer à la vie de l’école Diwan de Plabennec. Ambiance familiale et féérie garantie ! .

Salle Marcel Bouguen 15 Rue du Penquer Plabennec 29860 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël des Créateurs Plabennec a été mis à jour le 2025-11-07 par OT PAYS DES ABERS