Marché de Noël des créateurs L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson
Marché de Noël des créateurs L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël des créateurs
L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
L’Agora de PAMbio vous invite à son marché de Noël des créateurs, le samedi 29 novembre
Retrouvez des créations, des bijoux, des textiles, des bougies…
Entrée libre
Petite restauration sur placeTout public
0 .
L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 87 48 37 agora@pambio.fr
English :
PAMbio’s Agora invites you to its Designers’ Christmas Market on Saturday, November 29
Find creations, jewelry, textiles, candles…
Free admission
Snacks on site
German :
Die Agora von PAMbio lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt für Designer am Samstag, den 29. November ein
Finden Sie Kreationen, Schmuck, Textilien, Kerzen…
Der Eintritt ist frei
Kleine Speisen vor Ort
Italiano :
L’Agorà di PAMbio vi invita al mercatino di Natale dei designer sabato 29 novembre
Scoprite creazioni, gioielli, tessuti, candele…
Ingresso libero
Spuntini in loco
Espanol :
El Ágora de PAMbio le invita a su Mercado Navideño de Diseñadores el sábado 29 de noviembre
Descubre creaciones, joyas, textiles, velas…
Entrada gratuita
Aperitivos in situ
L’événement Marché de Noël des créateurs Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-10-22 par OT PONT A MOUSSON