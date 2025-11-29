Marché de Noël des créateurs L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson

Marché de Noël des créateurs

L’Agora de PAMbio vous invite à son marché de Noël des créateurs, le samedi 29 novembre

Retrouvez des créations, des bijoux, des textiles, des bougies…

Entrée libre

Petite restauration sur placeTout public

L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 87 48 37 agora@pambio.fr

English :

PAMbio’s Agora invites you to its Designers’ Christmas Market on Saturday, November 29

Find creations, jewelry, textiles, candles…

Free admission

Snacks on site

German :

Die Agora von PAMbio lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt für Designer am Samstag, den 29. November ein

Finden Sie Kreationen, Schmuck, Textilien, Kerzen…

Der Eintritt ist frei

Kleine Speisen vor Ort

Italiano :

L’Agorà di PAMbio vi invita al mercatino di Natale dei designer sabato 29 novembre

Scoprite creazioni, gioielli, tessuti, candele…

Ingresso libero

Spuntini in loco

Espanol :

El Ágora de PAMbio le invita a su Mercado Navideño de Diseñadores el sábado 29 de noviembre

Descubre creaciones, joyas, textiles, velas…

Entrada gratuita

Aperitivos in situ

