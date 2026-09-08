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AGENDA · Tarbes

Marché de Noël des créateurs TARBES Tarbes

samedi 12 décembre 2026 · TARBES · Tarbes

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
TARBES
Adresse
43 rue Maréchal Foch
Ville
65000 Tarbes
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Tarbes

Marché de Noël des créateurs

TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 09:00:00
fin : 2026-12-12 18:00:00

Date(s) :
2026-12-12

Les commerçants de la Galerie de l’Alhambra vous souhaitent la bienvenue avec des créations uniques et le soutien des artisans locaux.

Inscriptions MDLO
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TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie  

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English :

The merchants at the Galerie de l’Alhambra welcome you with unique creations and support for local artisans.

MDLO Registration

L’événement Marché de Noël des créateurs Tarbes a été mis à jour le 2026-09-08 par OT de Tarbes|CDT65

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