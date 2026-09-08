Marché de Noël des créateurs TARBES Tarbes
samedi 12 décembre 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Marché de Noël des créateurs
TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 09:00:00
fin : 2026-12-12 18:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Les commerçants de la Galerie de l’Alhambra vous souhaitent la bienvenue avec des créations uniques et le soutien des artisans locaux.
Inscriptions MDLO
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TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
The merchants at the Galerie de l’Alhambra welcome you with unique creations and support for local artisans.
MDLO Registration
L’événement Marché de Noël des créateurs Tarbes a été mis à jour le 2026-09-08 par OT de Tarbes|CDT65
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