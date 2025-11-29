Marché de Noël des créateurs Thionville

Marché de Noël des créateurs

34 rue de la Tour Thionville Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

2025-11-29

Le Café Les Beaux Jours à Thionville accueille une nouvelle édition de son marché de créateurs, une journée placée sous le signe de la création locale, du partage et du consommer autrement, en plein week-end de Black Friday.

Au programme

Des stands inspirants, un atelier de confection de décorations de Noël en feutrine, une tombola des créateurs, la visite du Père Noël, et bien sûr les gourmandises de saison préparées par le café.

Une belle occasion de trouver des idées cadeaux uniques et responsables, tout en célébrant la magie de Noël et les talents de notre région.Tout public

34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 57 08 10 90 contact@doretmi.com

English :

The Café Les Beaux Jours in Thionville is hosting another edition of its designer market, a day dedicated to local creation, sharing and alternative consumption, right in the middle of Black Friday weekend.

On the program:

Inspiring stalls, a felt Christmas decorations workshop, a designer tombola, a visit from Santa Claus, and of course seasonal treats prepared by the café.

A great opportunity to find unique and responsible gift ideas, while celebrating the magic of Christmas and the talents of our region.

German :

Im Café Les Beaux Jours in Thionville findet eine neue Ausgabe seines Designermarktes statt. Dieser Tag steht ganz im Zeichen lokaler Kreationen, des Teilens und des andersartigen Konsums und das mitten im Black-Friday-Wochenende.

Auf dem Programm stehen:

Inspirierende Stände, ein Workshop zur Herstellung von Weihnachtsschmuck aus Filz, eine Tombola der Kreativen, der Besuch des Weihnachtsmanns und natürlich die vom Café zubereiteten saisonalen Leckereien.

Eine gute Gelegenheit, einzigartige und verantwortungsvolle Geschenkideen zu finden und gleichzeitig den Zauber von Weihnachten und die Talente unserer Region zu feiern.

Italiano :

Il Café Les Beaux Jours di Thionville ospita un’altra edizione del suo designer market, una giornata dedicata alla creazione locale, alla condivisione e al consumo alternativo, proprio nel bel mezzo del weekend del Black Friday.

In programma:

Bancarelle d’ispirazione, un laboratorio di decorazioni natalizie in feltro, una tombola di design, la visita di Babbo Natale e, naturalmente, le delizie stagionali preparate dalla caffetteria.

Una grande opportunità per trovare idee regalo uniche e responsabili, celebrando al contempo la magia del Natale e i talenti della nostra regione.

Espanol :

El Café Les Beaux Jours de Thionville acoge una nueva edición de su mercado de diseñadores, una jornada dedicada a la creación local, el intercambio y el consumo alternativo, en pleno fin de semana del Black Friday.

En el programa:

Puestos inspiradores, un taller de fieltro de adornos navideños, una tómbola de diseño, la visita de Papá Noel y, por supuesto, delicias de temporada preparadas por la cafetería.

Una gran oportunidad para encontrar ideas de regalos únicas y responsables, al tiempo que se celebra la magia de la Navidad y el talento de nuestra región.

L’événement Marché de Noël des créateurs Thionville a été mis à jour le 2025-11-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME