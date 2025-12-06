Marché de Noël des Créateurs Salle des fêtes Upie
Marché de Noël des Créateurs Salle des fêtes Upie samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël des Créateurs
Salle des fêtes 55 chemin des Vieilles Upie Drôme
Venez trouver vos cadeaux pour les fêtes de fin d’année ! De nombreux exposants et créateurs vous attendent !
Salle des fêtes 55 chemin des Vieilles Upie 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lgam26120@gmail.com
English :
Come and find your gifts for the festive season! Many exhibitors and designers await you!
German :
Kommen Sie und finden Sie Ihre Geschenke für die Feiertage! Zahlreiche Aussteller und Designer warten auf Sie!
Italiano :
Venite a cercare i vostri regali per le feste! Molti espositori e designer vi aspettano!
Espanol :
¡Ven a buscar tus regalos para estas fiestas! Le esperan numerosos expositores y diseñadores
