Marché de Noël des Doigts de Fée

Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14

Le marché de Noël des Doigts de Fée est un lieu de rencontre où vous pourrez dénicher le cadeau idéal et fait mains pour la plupart des exposants. Le savoir-faire unique de plus de 40 artisans et créateurs vous proposeront une grande diversité d’idées cadeaux. Présence d’écrivains connus de l vallée de Munster ainsi que des associations Vallée de Munster en Transition, Caritas et Téléthon.

Restauration proposée pas l'association Vallée de Munster en Transition dont les recettes seront au bénéfice des familles en difficultés de la vallée.

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 33 39 93 02 knieselclaudia@yahoo.fr

English :

The Doigts de Fée craft Christmas market is a meeting place where you can find the ideal handmade gift for most exhibitors. The unique know-how of more than 40 creators will convince you.

German :

Der handwerkliche Weihnachtsmarkt Les Doigts de Fée ist ein Treffpunkt, an dem Sie das ideale Geschenk finden können, das bei den meisten Ausstellern handgemacht ist. Das einzigartige Know-how von mehr als 40 Designern wird Sie überzeugen.

Italiano :

Il mercatino dell’artigianato natalizio Doigts de Fée è un luogo di incontro dove trovare il regalo perfetto fatto a mano per la maggior parte degli espositori. Il know-how unico di oltre 40 creatori vi convincerà.

Espanol :

El mercado navideño de artesanía Doigts de Fée es un lugar de encuentro donde se puede encontrar el regalo perfecto hecho a mano por la mayoría de los expositores. Los conocimientos únicos de más de 40 creadores le convencerán.

