Marché de Noël des écoles Buléon-Lantillac Buléon

Marché de Noël des écoles Buléon-Lantillac Buléon vendredi 28 novembre 2025.

Marché de Noël des écoles Buléon-Lantillac

Autour de la salle des fêtes Buléon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

17h30-21h30. Village de Noël, une trentaine d’exposants, artisans, producteurs, écrivain, sapins… Animations Père Noël, petit train, calèche… buvette, vin chaud, petite restauration, tombola, chants des élèves… Entrée 1 €. .

Autour de la salle des fêtes Buléon 56420 Morbihan Bretagne +33 6 98 11 94 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël des écoles Buléon-Lantillac Buléon a été mis à jour le 2025-09-25 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE