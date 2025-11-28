Marché de Noël des écoles Buléon-Lantillac Buléon
Autour de la salle des fêtes Buléon Morbihan
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
17h30-21h30. Village de Noël, une trentaine d’exposants, artisans, producteurs, écrivain, sapins… Animations Père Noël, petit train, calèche… buvette, vin chaud, petite restauration, tombola, chants des élèves… Entrée 1 €. .
Autour de la salle des fêtes Buléon 56420 Morbihan Bretagne +33 6 98 11 94 61
