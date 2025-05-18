Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël des écoles Dargnies

Marché de Noël des écoles Dargnies vendredi 12 décembre 2025.

Marché de Noël des écoles

Dargnies Somme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12

Renseignements auprès de la mairie.   .

Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 71 08 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël des écoles Dargnies a été mis à jour le 2025-09-01 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS