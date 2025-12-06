Marché de Noël des Écoles du Pays Toy Devant la mairie Esquièze-Sère

Marché de Noël des Écoles du Pays Toy

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

2025-12-06

Marché de Noël à partir de 14h Atelier À la découverte du chevalier Baïar de l’association Eco’Dels 15h à 18h Exposition des camions de pompier 14h à 17h Contes de Noël au Hang-Art 18h à 19h Lâcher de lanternes 19h.

Buvette et maquillage tout l’après-midi.

Devant la mairie 1 Place Eth Marcadaou Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 72

English :

Christmas market from 2pm Workshop À la découverte du chevalier Baïar by the Eco?Dels association: 3pm to 6pm Fire engine exhibition: 2pm to 5pm Christmas storytelling at Hang-Art: 6pm to 7pm Lantern release: 7pm.

Refreshments and face painting all afternoon.

German :

Weihnachtsmarkt ab 14 Uhr Workshop Auf der Entdeckung des Ritters Baïar des Vereins Eco?Dels: 15 bis 18 Uhr Ausstellung von Feuerwehrautos: 14 bis 17 Uhr Weihnachtsmärchen im Hang-Art: 18 bis 19 Uhr Laternenabwurf: 19 Uhr.

Getränke und Schminken den ganzen Nachmittag.

Italiano :

Mercatino di Natale dalle 14:00 Laboratorio Scopri il cavaliere Baïar a cura dell’associazione Eco?Dels: dalle 15:00 alle 18:00 Esposizione di autopompe: dalle 14:00 alle 17:00 Storie di Natale all’Hang-Art: dalle 18:00 alle 19:00 Uscita delle lanterne: alle 19:00.

Rinfresco e face painting per tutto il pomeriggio.

Espanol :

Mercadillo de Navidad a partir de las 14.00 h Taller Descubre al caballero Baïar a cargo de la asociación Eco?Dels: de 15.00 h a 18.00 h Exposición de camiones de bomberos: de 14.00 h a 17.00 h Cuentos de Navidad en el Hang-Art: de 18.00 h a 19.00 h Suelta de linternas: 19.00 h.

Refrescos y pintacaras durante toda la tarde.

