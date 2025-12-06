Marché de Noël des écoles Nuillé-le-Jalais
Marché de Noël des écoles Nuillé-le-Jalais samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël des écoles
8 Rue du Rougerai Nuillé-le-Jalais Sarthe
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
Marché de Noël de l’Amicale des Parents d’élèves du SIVOS Ardenay-sur-Mérize, Nuillé-le-Jalais et Soulitré.
Artisans et producteurs
Animations enfants
Restauration et buvette .
8 Rue du Rougerai Nuillé-le-Jalais 72370 Sarthe Pays de la Loire amicale.sivos@gmail.com
English :
Christmas market organized by the Parents’ Association of the SIVOS Ardenay-sur-Mérize, Nuillé-le-Jalais and Soulitré.
German :
Weihnachtsmarkt der Amicale des Parents d’élèves du SIVOS Ardenay-sur-Mérize, Nuillé-le-Jalais et Soulitré (Elternverein des SIVOS Ardenay-sur-Mérize, Nuillé-le-Jalais und Soulitré).
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dall’Associazione dei genitori dei SIVOS Ardenay-sur-Mérize, Nuillé-le-Jalais e Soulitré.
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por la Asociación de Padres de los SIVOS Ardenay-sur-Mérize, Nuillé-le-Jalais y Soulitré.
