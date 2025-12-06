Marché de Noël des écoles

8 Rue du Rougerai Nuillé-le-Jalais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël de l’Amicale des Parents d’élèves du SIVOS Ardenay-sur-Mérize, Nuillé-le-Jalais et Soulitré.

Artisans et producteurs

Animations enfants

Restauration et buvette .

8 Rue du Rougerai Nuillé-le-Jalais 72370 Sarthe Pays de la Loire amicale.sivos@gmail.com

English :

Christmas market organized by the Parents’ Association of the SIVOS Ardenay-sur-Mérize, Nuillé-le-Jalais and Soulitré.

German :

Weihnachtsmarkt der Amicale des Parents d’élèves du SIVOS Ardenay-sur-Mérize, Nuillé-le-Jalais et Soulitré (Elternverein des SIVOS Ardenay-sur-Mérize, Nuillé-le-Jalais und Soulitré).

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dall’Associazione dei genitori dei SIVOS Ardenay-sur-Mérize, Nuillé-le-Jalais e Soulitré.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por la Asociación de Padres de los SIVOS Ardenay-sur-Mérize, Nuillé-le-Jalais y Soulitré.

L’événement Marché de Noël des écoles Nuillé-le-Jalais a été mis à jour le 2025-10-14 par CDT72