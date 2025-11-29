Marché de Noël des émaux de Longwy, faïences et belle brocante Salle des sports COSEC MOUSSET Longwy

Marché de Noël des émaux de Longwy, faïences et belle brocante

Salle des sports COSEC MOUSSET 1 rue de Boismont Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche Samedi 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:30:00

2025-11-29 2025-11-30

Exposition et vente faïences anciennes et émaux anciens de Longwy, autres faïences et émaux, verrerie, objets de brocante.Tout public

Salle des sports COSEC MOUSSET 1 rue de Boismont Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 89 39 54 19

English :

Exhibition and sale: antique Longwy earthenware and enamels, other earthenware and enamels, glassware, antiques.

German :

Ausstellung und Verkauf: alte Fayencen und alte Emails aus Longwy, andere Fayencen und Emails, Glaswaren, Flohmarktartikel.

Italiano :

Esposizione e vendita: antiche terrecotte e smalti Longwy, altre terrecotte e smalti, vetri, oggetti d’antiquariato.

Espanol :

Exposición y venta: loza y esmalte antiguos de Longwy, otras lozas y esmaltes, cristalería, antigüedades.

