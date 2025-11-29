Marché de Noël des émaux de Longwy, faïences et belle brocante Salle des sports COSEC MOUSSET Longwy
Marché de Noël des émaux de Longwy, faïences et belle brocante Salle des sports COSEC MOUSSET Longwy samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël des émaux de Longwy, faïences et belle brocante
Salle des sports COSEC MOUSSET 1 rue de Boismont Longwy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
2.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:30:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
Exposition et vente faïences anciennes et émaux anciens de Longwy, autres faïences et émaux, verrerie, objets de brocante.Tout public
2.5 .
Salle des sports COSEC MOUSSET 1 rue de Boismont Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 89 39 54 19
English :
Exhibition and sale: antique Longwy earthenware and enamels, other earthenware and enamels, glassware, antiques.
German :
Ausstellung und Verkauf: alte Fayencen und alte Emails aus Longwy, andere Fayencen und Emails, Glaswaren, Flohmarktartikel.
Italiano :
Esposizione e vendita: antiche terrecotte e smalti Longwy, altre terrecotte e smalti, vetri, oggetti d’antiquariato.
Espanol :
Exposición y venta: loza y esmalte antiguos de Longwy, otras lozas y esmaltes, cristalería, antigüedades.
L’événement Marché de Noël des émaux de Longwy, faïences et belle brocante Longwy a été mis à jour le 2025-10-13 par OT DU GRAND LONGWY