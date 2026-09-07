Marché de Noël des Emplettes manchoises Salle des fêtes de coudeville Coudeville-sur-Mer
samedi 12 décembre 2026 · Salle des fêtes de coudeville · Coudeville-sur-Mer
Informations pratiques
Coudeville-sur-Mer
Marché de Noël des Emplettes manchoises
Salle des fêtes de coudeville Le Manoir Coudeville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-12-12 11:00:00
fin : 2026-12-13 19:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Marché de Noël des emplettes manchoises avec de nombreux exposants(es) vous présenteront leur travail, leur passion.
Ainsi que de nombreuses animations :
– buvette (vin chaud).
– photographe et père Noël. .
Salle des fêtes de coudeville Le Manoir Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 33 32 59 96 lesemplettesmanchoises@gmail.com
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English : Marché de Noël des Emplettes manchoises
L’événement Marché de Noël des Emplettes manchoises Coudeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Granville Terre et Mer