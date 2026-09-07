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AGENDA · Coudeville-sur-Mer

Marché de Noël des Emplettes manchoises Salle des fêtes de coudeville Coudeville-sur-Mer

samedi 12 décembre 2026 · Salle des fêtes de coudeville · Coudeville-sur-Mer

Marché de Noël des Emplettes manchoises Salle des fêtes de coudeville Coudeville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Salle des fêtes de coudeville
Adresse
Le Manoir
Ville
50290 Coudeville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Coudeville-sur-Mer

Marché de Noël des Emplettes manchoises

Salle des fêtes de coudeville Le Manoir Coudeville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-12-12 11:00:00
fin : 2026-12-13 19:00:00

Date(s) :
2026-12-12

Marché de Noël des emplettes manchoises avec de nombreux exposants(es) vous présenteront leur travail, leur passion.
Ainsi que de nombreuses animations :
– buvette (vin chaud).
– photographe et père Noël.   .

Salle des fêtes de coudeville Le Manoir Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 33 32 59 96  lesemplettesmanchoises@gmail.com

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English : Marché de Noël des Emplettes manchoises

L’événement Marché de Noël des Emplettes manchoises Coudeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Granville Terre et Mer