Marché de Noël des Emplettes manchoises Salle des fêtes de coudeville Coudeville-sur-Mer

samedi 12 décembre 2026 · Salle des fêtes de coudeville · Coudeville-sur-Mer

Informations pratiques

Coudeville-sur-Mer

Marché de Noël des Emplettes manchoises

Salle des fêtes de coudeville Le Manoir Coudeville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-12 11:00:00

fin : 2026-12-13 19:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Marché de Noël des emplettes manchoises avec de nombreux exposants(es) vous présenteront leur travail, leur passion.

Ainsi que de nombreuses animations :

– buvette (vin chaud).

– photographe et père Noël. .

Salle des fêtes de coudeville Le Manoir Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 33 32 59 96 lesemplettesmanchoises@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de Noël des Emplettes manchoises

L’événement Marché de Noël des Emplettes manchoises Coudeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Granville Terre et Mer