UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Pair-sur-Mer

Marché de Noël des Emplettes manchoises Saint-Pair-sur-Mer

samedi 28 novembre 2026 · Saint-Pair-sur-Mer

Marché de Noël des Emplettes manchoises Saint-Pair-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
154 Rue de la Faisanderie
Ville
50380 Saint-Pair-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Saint-Pair-sur-Mer

Marché de Noël des Emplettes manchoises

154 Rue de la Faisanderie Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :
2026-11-28 2026-11-29

Marché de Noël.
Nombreux exposants professionnels.
Concours du plus moche pull de Noël.
Loterie.
Buvette (vin chaud).
Et bien sûr la photo avec le père Noël.   .

154 Rue de la Faisanderie Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 33 32 59 96  lesemplettesmanchoises@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de Noël des Emplettes manchoises

L’événement Marché de Noël des Emplettes manchoises Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Granville Terre et Mer

À voir aussi à Saint-Pair-sur-Mer (Manche)