Informations pratiques

Saint-Pair-sur-Mer

Marché de Noël des Emplettes manchoises

154 Rue de la Faisanderie Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29

Marché de Noël.

Nombreux exposants professionnels.

Concours du plus moche pull de Noël.

Loterie.

Buvette (vin chaud).

Et bien sûr la photo avec le père Noël. .

154 Rue de la Faisanderie Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 33 32 59 96 lesemplettesmanchoises@gmail.com

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English : Marché de Noël des Emplettes manchoises

L’événement Marché de Noël des Emplettes manchoises Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Granville Terre et Mer