Marché de Noël des Emplettes manchoises Saint-Pair-sur-Mer
samedi 28 novembre 2026 · Saint-Pair-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Pair-sur-Mer
Marché de Noël des Emplettes manchoises
154 Rue de la Faisanderie Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-28 2026-11-29
Marché de Noël.
Nombreux exposants professionnels.
Concours du plus moche pull de Noël.
Loterie.
Buvette (vin chaud).
Et bien sûr la photo avec le père Noël. .
154 Rue de la Faisanderie Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 33 32 59 96 lesemplettesmanchoises@gmail.com
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English : Marché de Noël des Emplettes manchoises
L’événement Marché de Noël des Emplettes manchoises Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Granville Terre et Mer
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