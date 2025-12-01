Marché de Noël des enfants Rue du Collège Provenchères-et-Colroy

Marché de Noël des enfants

Marché de Noël des enfants des écoles de Provenchères et Colroy. Entrée libre, vendredi 12 décembre 2025 de 17h30 à 22h au gymnase de Provenchères/Fave.Tout public

Rue du Collège Gymnase de Provenchères Provenchères-et-Colroy 88490 Vosges Grand Est +33 6 82 19 53 46

English :

Christmas market for children from Provenchères and Colroy schools. Free admission, Friday December 12, 2025 from 5.30pm to 10pm at the Provenchères/Fave gymnasium.

German :

Weihnachtsmarkt der Kinder der Schulen von Provenchères und Colroy. Freier Eintritt, Freitag, 12. Dezember 2025, von 17.30 bis 22 Uhr in der Sporthalle von Provenchères/Fave.

Italiano :

Mercatino di Natale per i bambini delle scuole di Provenchères e Colroy. Ingresso libero, venerdì 12 dicembre 2025 dalle 17.30 alle 22.00 presso la palestra Provenchères/Fave.

Espanol :

Mercadillo navideño para los niños de las escuelas de Provenchères y Colroy. Entrada gratuita, viernes 12 de diciembre de 2025 de 17:30 a 22:00 en el gimnasio de Provenchères/Fave.

