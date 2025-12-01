Marché de Noël des Enfants Sous le préau de l’école élémentaire Vermenton

Marché de Noël des Enfants

Sous le préau de l’école élémentaire 3 Rue Guilbert Latour Vermenton Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 16:30:00

fin : 2025-12-19 18:30:00

Date(s) :

2025-12-19

Vente de décorations de Noël fabriquées par les enfants, maquillage, crêpes, gourmandises et boissons. .

Sous le préau de l’école élémentaire 3 Rue Guilbert Latour Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 24 43 91 recre.vermentonnaise@gmail.com

English : Marché de Noël des Enfants

