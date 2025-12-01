Marché de Noël des Enfants Sous le préau de l’école élémentaire Vermenton

Marché de Noël des Enfants Sous le préau de l'école élémentaire Vermenton vendredi 19 décembre 2025.

Marché de Noël des Enfants

Sous le préau de l’école élémentaire 3 Rue Guilbert Latour Vermenton Yonne

Début : 2025-12-19 16:30:00
fin : 2025-12-19 18:30:00

2025-12-19

Vente de décorations de Noël fabriquées par les enfants, maquillage, crêpes, gourmandises et boissons.   .

Sous le préau de l’école élémentaire 3 Rue Guilbert Latour Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 24 43 91  recre.vermentonnaise@gmail.com

