MARCHÉ DE NOËL DES EXPLORATEURS VIAS Vias

MARCHÉ DE NOËL DES EXPLORATEURS VIAS

2 Rue du Libron Vias Hérault

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

On vous donne rdv autour de la boutique COMPTOIR DES EXPLORATEURS pour la 8ème édition de notre marché de Noël !!!

+ de 45 supers exposants seront réunis pour vous présenter leurs créations

Restauration sur place (huîtres charcuterie fromage fond truck italien cochon grillé au feu de bois…) et plein de délices sucrées

Tout sera réuni pour passer un super dimanche !

Toute la nouvelle collection à la boutique avec 400m² de déco du monde sélectionnée uniquement au cours de nos voyages…

Tout sera réuni pour passer un super dimanche ! .

2 Rue du Libron Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 19 32 29 91

English :

We look forward to seeing you around the COMPTOIR DES EXPLORATEURS boutique for the 8th edition of our Christmas market!!!!

+ Over 45 superb exhibitors will be on hand to present their creations

On-site catering (oysters charcuterie cheese Italian fond truck wood-grilled pig…) and plenty of sweet treats

Everything you need for a great Sunday!

German :

Wir laden Sie ein, sich rund um die Boutique COMPTOIR DES EXPLORATEURS für die 8. Ausgabe unseres Weihnachtsmarktes zu treffen!!!

+ 45 Superaussteller werden Ihnen ihre Kreationen vorstellen

Verpflegung vor Ort (Austern Wurstwaren Käse italienischer Fond Truck Schwein vom Holzkohlegrill…) und viele süße Leckereien

Alles wird vereint sein, um einen tollen Sonntag zu verbringen!

Italiano :

Vi aspettiamo nel negozio COMPTOIR DES EXPLORATEURS per l’ottava edizione del nostro mercatino di Natale!

+ Oltre 45 grandi espositori saranno presenti per mostrarvi le loro creazioni

Ristorazione in loco (ostriche salumi formaggi camioncino di affettati italiani maiale alla brace…) e tanti dolci..

Tutto ciò che serve per una grande domenica!

Espanol :

Le esperamos en la tienda del COMPTOIR DES EXPLORATEURS para la 8ª edición de nuestro mercado navideño

+ Más de 45 grandes expositores estarán allí para mostrarle sus creaciones

Restauración in situ (ostras embutidos quesos fond truck italiano cochinillo a la brasa…) y muchos dulces..

Todo lo que necesita para pasar un domingo estupendo

