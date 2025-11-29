Marche de Noël des Femmes de la Fontaine

petite place Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Programme 2025 en préparation.

L’association des Femmes de la fontaine a pour objectif de mettre en lumière les talents locaux.

Ambiance conviviale et chaleureuse assurée. .

petite place Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté femmesdelafontaine39@gmail.com

English : Marche de Noël des Femmes de la Fontaine

German : Marche de Noël des Femmes de la Fontaine

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche de Noël des Femmes de la Fontaine Arbois a été mis à jour le 2025-01-30 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA