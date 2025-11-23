MARCHÉ DE NOËL DES HALLES HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse
MARCHÉ DE NOËL DES HALLES HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse samedi 20 décembre 2025.
HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-21
2025-12-20
Les Halles invitent créateurs, artisans & producteurs locaux pour un grand marché de Noël mettant à l’honneur les talents de notre région !
Retrouvez des idées cadeaux 100% locales bijoux artisanaux, textile fait main, céramiques, gourmandises du terroir… .
HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie
English :
Les Halles invites local designers, craftspeople & producers to a huge Christmas market showcasing the talents of our region!
German :
Les Halles lädt Designer, Handwerker und lokale Produzenten zu einem großen Weihnachtsmarkt ein, auf dem die Talente unserer Region geehrt werden!
Italiano :
Les Halles invita designer, artigiani e produttori locali a un grande mercato natalizio che mette in mostra i talenti della nostra regione!
Espanol :
Les Halles invita a diseñadores, artesanos y productores locales a un gran mercado navideño que muestra el talento de nuestra región
