MARCHÉ DE NOËL DES HALLES HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

MARCHÉ DE NOËL DES HALLES

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

Les Halles invitent créateurs, artisans & producteurs locaux pour un grand marché de Noël mettant à l’honneur les talents de notre région !

Retrouvez des idées cadeaux 100% locales bijoux artisanaux, textile fait main, céramiques, gourmandises du terroir… .

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie

English :

Les Halles invites local designers, craftspeople & producers to a huge Christmas market showcasing the talents of our region!

German :

Les Halles lädt Designer, Handwerker und lokale Produzenten zu einem großen Weihnachtsmarkt ein, auf dem die Talente unserer Region geehrt werden!

Italiano :

Les Halles invita designer, artigiani e produttori locali a un grande mercato natalizio che mette in mostra i talenti della nostra regione!

Espanol :

Les Halles invita a diseñadores, artesanos y productores locales a un gran mercado navideño que muestra el talento de nuestra región

L’événement MARCHÉ DE NOËL DES HALLES Toulouse a été mis à jour le 2025-11-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE