Informations pratiques

Hautefage-la-Tour

Marché de Noël des Lutins

Salle des fêtes Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 09:30:00

fin : 2026-11-22 18:30:00

Date(s) :

2026-11-22

Grand marché artisanal et de producteurs professionnels présents, ainsi que de nombreuses animations : randonnée des Pères Noël, photos avec les lutins, balade à poney, danses de Noël, maquillage pour enfants, jeu la Quête des lutins.

Foodtruck.

Inscription réservées aux professionnels.

Grand marché artisanal et de producteurs professionnels présents, ainsi que de nombreuses animations : randonnée des Pères Noël, photos avec les lutins, balade à poney, danses de Noël, maquillage pour enfants, jeu la Quête des lutins.

Foodtruck.

Inscription réservées aux professionnels. .

Salle des fêtes Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 98 92 47 comitedesfeteshautefagelatour@outlook.fr

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English : Marché de Noël des Lutins

A large craft market featuring professional artisans and producers, as well as numerous activities: the Santa Claus Hike, photos with elves, pony rides, Christmas dances, face painting for kids, and the “Elves’ Quest” game.

Food trucks.

Registration is reserved for professionals.

L’événement Marché de Noël des Lutins Hautefage-la-Tour a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Vallée du Lot et Garonne