Marché de Noël de Pfastatt Pfastatt

Laissez-vous envoûter par la magie du Marché de Noël de Pfastatt ! Un univers féérique où lumières, douceurs et esprit de fête enchantent petits et grands. Cette année encore, plus de 60 exposants seront présents (32 chaque week-end) sur l’Esplanade Pfastatt le Château avec des créations artisanales, décorations de Noël et idées cadeaux originales.

Profitez également de votre visite pour apprécier le vin chaud traditionnel parfumé aux épices et pour déguster d’autres spécialités gourmandes.

Dans cette belle ambiance de Noël, de nombreuses animations sont proposées aux plus jeunes écouter des contes, chants, photos avec le Père Noël… sans oublier sa boîte aux lettres !

Chaque samedi à 18h, la traditionnelle Parade de Noël illuminera la ville en partant de la biscuiterie Albisser pour arriver sur l’Esplanade Pfastatt le Château. Deux concerts inédits seront proposés chaque dimanche

– Dimanche 30 novembre de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 18h concert de la chanteuse Mademoiselle Poppy

– Dimanche 7 décembre à 15h00 concert du duo Symbioz 0 .

2 rue de la Ferme Pfastatt 68120 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 52 46 10 mairie@pfastatt.fr

English :

The world of elves, snowmen and Santa Claus welcomes you in a magical setting. Nearly 80 exhibitors offer a huge selection of handcrafted decorations and original gifts.

In this wonderful Christmas atmosphere, there’s plenty of entertainment for youngsters: listen to stories, take photos with the elves and Santa Claus in a fabulous setting…

German :

Die Welt der Wichtel, Schneemänner sowie der Weihnachtsmann empfangen Sie in einem märchenhaften Dekor. Rund 80 Aussteller bieten Ihnen eine riesige Auswahl an handgefertigten Dekorationen und originellen Geschenken.

In dieser schönen weihnachtlichen Atmosphäre werden zahlreiche Animationen für die Jüngsten angeboten: Märchen hören, Fotos mit den Wichteln und dem Weihnachtsmann in einer fabelhaften Kulisse machen…

Italiano :

Il mondo degli elfi, dei pupazzi di neve e di Babbo Natale vi accoglierà in un ambiente magico. Quasi 80 espositori offriranno una vasta scelta di decorazioni artigianali e regali originali.

In questa meravigliosa atmosfera natalizia, non mancheranno le attività per i più piccoli: ascoltare storie, scattare foto con gli elfi e Babbo Natale in una cornice da favola…

Espanol :

El mundo de los duendes, los muñecos de nieve y Papá Noel le dan la bienvenida en un entorno mágico. Cerca de 80 expositores ofrecerán una gran selección de decoraciones artesanales y regalos originales.

En este maravilloso ambiente navideño, no faltarán actividades para los más pequeños: escuchar cuentos, hacerse fotos con los elfos y Papá Noel en un marco fabuloso…

