Marché de Noël des lutins Saint Avitois salle des fêtes/salle des 4 saisons/salle des associations Saint-Avit

Marché de Noël des lutins Saint Avitois

salle des fêtes/salle des 4 saisons/salle des associations Place de la mairie Saint-Avit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Plongez dans l’ambiance chaleureuse du Marché de Noël des Lutins à Saint-Avit artisans, producteurs, idées cadeaux, animations pour enfants et présence du Père Noël. Une journée festive à partager en famille.

.

salle des fêtes/salle des 4 saisons/salle des associations Place de la mairie Saint-Avit 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 98 44 24 animavit26@gmail.com

English :

Immerse yourself in the warm atmosphere of the Marché de Noël des Lutins in Saint-Avit: artisans, producers, gift ideas, children’s entertainment and Santa Claus. A festive day to share with the whole family.

German :

Tauchen Sie ein in die gemütliche Atmosphäre des Weihnachtsmarkts der Lutins in Saint-Avit: Handwerker, Produzenten, Geschenkideen, Kinderanimationen und die Anwesenheit des Weihnachtsmanns. Ein festlicher Tag für die ganze Familie.

Italiano :

Immergetevi nella calda atmosfera del Marché de Noël des Lutins a Saint-Avit: artigiani, produttori, idee regalo, animazione per bambini e Babbo Natale. Una giornata di festa per tutta la famiglia.

Espanol :

Sumérjase en el cálido ambiente del Marché de Noël des Lutins de Saint-Avit: artesanos, productores, ideas para regalos, animación infantil y Papá Noel. Una jornada festiva para toda la familia.

L’événement Marché de Noël des lutins Saint Avitois Saint-Avit a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche