Marché de Noël Des mains et des saveurs Oberbruck

Marché de Noël Des mains et des saveurs

Rue du Buhl Oberbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le marché de Noël Des mains et des saveurs réunit artisans, producteurs et artistes locaux dans une ambiance conviviale. Repas fermier montagnard sur réservation par téléphone. Loto de Noël avec Caritas. Vin chaud, chocolat et manala à prix libre avec Un repas pour tous 68. Visite du Saint Nicolas à 16h.

Un repas fermier montagnard sera servi sur place, sur réservation par téléphone.

L’association Caritas proposera un loto de Noël ouvert à tous, avec de nombreux lots à gagner tout au long de la journée.

Vin chaud, chocolat chaud et manala seront offerts à prix libre par l’association Un repas pour tous 68, dans un esprit de partage et de solidarité.

Le Saint Nicolas fera une halte à 16h pour rencontrer les enfants et partager un moment de magie. .

Rue du Buhl Oberbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 54 29 25

English :

The Des mains et des saveurs Christmas market brings together local craftsmen, producers and artists in a convivial atmosphere. Farmhouse meal by phone reservation. Christmas lottery with Caritas. Free mulled wine, chocolate and manala with Un repas pour tous 68. Visit from Saint Nicolas at 4pm.

German :

Der Weihnachtsmarkt Des mains et des saveurs (Hände und Geschmäcker) vereint lokale Handwerker, Produzenten und Künstler in einer gemütlichen Atmosphäre. Bauernmahlzeit aus den Bergen mit telefonischer Reservierung. Weihnachtslotto mit Caritas. Glühwein, Schokolade und Manala zu freien Preisen mit Un repas pour tous 68. Besuch des Nikolaus um 16 Uhr.

Italiano :

Il mercatino di Natale Des mains et des saveurs riunisce artigiani, produttori e artisti locali in un’atmosfera amichevole. Pranzo in agriturismo in montagna, prenotare per telefono. Lotteria di Natale con la Caritas. Vin brulé, cioccolato e manala gratuiti con Un repas pour tous 68. Visita di San Nicola alle 16.00.

Espanol :

El mercado navideño Des mains et des saveurs reúne a artesanos, productores y artistas locales en un ambiente acogedor. Comida campestre en la montaña, reservar por teléfono. Lotería de Navidad con Cáritas. Vino caliente, chocolate y manala gratis con Un repas pour tous 68. Visita de San Nicolás a las 16h.

L’événement Marché de Noël Des mains et des saveurs Oberbruck a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach