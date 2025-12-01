Marché de Noël des minéraux Complexe de Kervigorn Landéda

Marché de Noël des minéraux

Complexe de Kervigorn 104 Lieu-dit Kervigorn Landéda

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13

Marché de Noël des minéraux à Landéda avec contribution pour le Téléthon 2025.

salle PMR

Parking spacieux et gratuit.

Vous pourrez rencontrer des Exposants professionnels et amateurs en minéralogie, en paléontologie, en gemmologie.

De petits artisans créateurs bretons vous proposerons leur savoir-faire.

Réalisez votre bracelet personnalisé, ou encore faite réparer vos bracelets à élastique cassé. ??Des bols chantants Tibétains artisanaux du Népal

Une buvette et une petite restauration sur place seront proposées, le tout dans une ambiance conviviale. .

Complexe de Kervigorn 104 Lieu-dit Kervigorn Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 07 47 85 67

