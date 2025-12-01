Marché de Noël des minéraux Complexe Kevigorn Landéda

Marché de Noël des minéraux

Complexe Kevigorn 104 Lieu-dit Kervigorn Landéda Finistère

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13

MARCHE DE NOËL AUX MINERAUX

Des professionnels et des artisans passionnés

Lors du Marché de Noël aux Minéraux, vous aurez l’opportunité de rencontrer 15 professionnels spécialisés dans la minéralogie et la gemmologie. Tous les exposants présents sont reconnus pour leur expertise et leur professionnalisme dans leur domaine respectif.

De plus, de petits artisans créateurs seront sur place afin de vous présenter leurs créations originales et de partager leur savoir-faire avec vous. Vous pourrez également découvrir des bols chantants Népalais.

Ateliers et démonstrations

Sur le marché, il sera possible de réaliser votre bracelet personnalisé ou encore de faire réparer vos bracelets à élastique cassé. Un lapidaire glypticien proposera des démonstrations afin de vous montrer comment il sculpte les minéraux.

Ambiance et restauration

Une buvette ainsi qu’une petite restauration seront disponibles sur place, le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Pour en savoir plus ou obtenir des renseignements, n’hésitez pas à contacter Alain et Nicole. .

Complexe Kevigorn 104 Lieu-dit Kervigorn Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 07 47 85 67

