Marché de Noël des musées et des créateurs d’Ottmarsheim Ottmarsheim

Ce rendez-vous unique vous invite à découvrir des exposants originaux proposant des trésors de cadeaux et un programme d’animations qui saura ravir petits et grands.

Le marché s’enflamme cette année sur le thème du feu.

Le marché de Noël des musées et des créateurs se démarque depuis de nombreuses années par une sélection de créateurs atypiques et de boutiques de musées; vous pourrez acheter des cadeaux de Noël originaux et de qualité pour toute votre famille.

Plus qu’un simple marché, un large programme d’animations pour petits et grands vous attend, entre concerts, spectacles, déambulations, promenades, ateliers… Le tout dans une ambiance conviviale et au milieu d’un décor enchanteur.

Venez profitez d’un moment magique dans les allées décorées aux couleurs de Noël, au pied de l’abbatiale, à l’écoute un concert ou encore sur le bassin ou dans le parc pour découvrir des jongleries de feu. 0 .

English :

This unique event invites you to discover original exhibitors offering a treasure trove of gifts, and a program of entertainment to delight young and old alike.

This year’s market is set ablaze with the theme of fire.

German :

Diese einzigartige Veranstaltung lädt Sie dazu ein, originelle Aussteller mit Geschenkschätzen und ein Unterhaltungsprogramm zu entdecken, das Groß und Klein begeistern wird.

Der Markt entzündet sich in diesem Jahr am Thema Feuer.

Italiano :

Questo evento unico vi invita a scoprire espositori originali che offrono un tesoro di regali e un programma di intrattenimento per deliziare grandi e piccini.

Quest’anno il mercatino è incendiato dal tema del fuoco.

Espanol :

Este acontecimiento único le invita a descubrir expositores originales que ofrecen un tesoro de regalos y un programa de animación que hará las delicias de grandes y pequeños.

Este año, el tema del mercado es el fuego.

