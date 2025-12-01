Marché de Noël des Orbelais Orbey

Marché de Noël des Orbelais

52 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Ambiance musicale, animations, spécialités culinaires de Noël et présence du Père Noël au marché dans ce village montagnard du Pays Welche.

Au sein du Parc Lefébure dans un village de montagne, venez rencontrer et découvrir des artisans dans une ambiance musicale et conviviale.

Des animations sont au programme de cette journée, et vous aurez le privilège de voir et de remettre votre commande de jouets au Père Noël, qui déambulera dans les allées du parc.

Sur place, de quoi se restaurer pour satisfaire les petites faims, des spécialités de Noël, du vin chaud épicé et d’autres boissons chaudes pour vous réchauffer.

Dans la tradition de Noël du Pays welche, il reste à découvrir le ogey. Une délicieuse brioche garnie de fruits secs parfumés à l’eau-de-vie qui se déguste durant les fêtes de fin d’année. Pour l’occasion, on retrouve lors de ce week-end cette pâtisserie à la vente, soigneusement confectionnée sur place par les bénévoles 100% locaux. 0 .

52 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 65 75 71 31 comitedesfetesorbey@gmail.com

English :

Musical atmosphere, animations, culinary specialities of Christmas and presence of the Santa Claus at the market in this mountain village of the Welche Country.

German :

Musikalische Umrahmung, Animationen, kulinarische Weihnachtsspezialitäten und die Anwesenheit des Weihnachtsmanns auf dem Markt in diesem Bergdorf im Pays Welche.

Italiano :

Atmosfera musicale, intrattenimento, specialità culinarie natalizie e la presenza di Babbo Natale al mercatino di questo villaggio di montagna nella regione di Welche.

Espanol :

Ambiente musical, animación, especialidades culinarias navideñas y la presencia de Papá Noel en el mercado de este pueblo de montaña de la región de Welche.

