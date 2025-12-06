Marché de Noël des Paluds-de-Noves Place Michel Beltrando Noves

Marché de Noël des Paluds-de-Noves

Samedi 6 décembre 2025 de 11h à 20h. Place Michel Beltrando Les Paluds de Noves Noves Bouches-du-Rhône

Venez vivre la magie du Noël aux Paluds-De-Noves !

Ne manquez pas le Marché de Noël des Paluds-De-Noves et ses nombreuses animations festives.



Le programme pour une journée inoubliable



10h30: Ateliers de Noël pour les enfants, organisés par les 3 Bancs ( voir affiche spéciale)



11h00: Ouverture du Marché de Noël et des jeux gonflables pour les enfants





Possibilité de restauration sur place le midi Food-truck de Burgers et Hotdogs de Noël, dégustation de coquillages, vin blanc et bière de Noël.





15h30 Dictée organisée par le Musée de l’école (inscription auprès de Michèle au 04 90 95 01 81 ou en Mairie Annexe 04 90 95 05 46).



17h00 Vin chaud offert par le Comité des Fêtes.



17h00: Défilé de la Charrette de Noël de la Confrérie de Saint-Roch des Paluds.



18h00 Illumination de la Maison du Père Noël.



18h30 Spectacle suivi d’un défilé des Z’amazones jusqu’au feu d’artifice.



19h00 Feu d’artifice au stade des Journettes.



20h30 Soirée choucroute à la Salle de l’Amitié organisée par la Confrérie de Saint-Roch des Paluds (voir affiche spéciale)



Venez célébrer Noël avec nous, entre tradition et festivités ! .

Place Michel Beltrando Les Paluds de Noves Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 05 46

English :

Experience the magic of Christmas at Les Paluds-De-Noves!

German :

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten in Les Paluds-De-Noves!

Italiano :

Venite a vivere la magia del Natale a Les Paluds-De-Noves!

Espanol :

Venga a vivir la magia de la Navidad en Les Paluds-De-Noves

