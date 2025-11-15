Marché de Noël des Papillons Blancs ancienne Route De Pélissanne Salon-de-Provence

Marché de Noël des Papillons Blancs

Du samedi 15 au dimanche 16 novembre 2025 de 10h à 18h. ancienne Route De Pélissanne Papillons blancs Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-15

L’association les Papillons Blancs de Salon sont les premiers à fêter Noël avec son marché et sa foire aux santons.

Vous y trouverez de belles idées pour vos cadeaux de Noël réalisées par

des artisans créateurs.



Les bénéfices de cette initiative sont au profit des personnes en

situation de handicap accueillies dans les établissements de Salon

Sandwichs, pâtisseries et boissons vous seront proposés durant ces

journées.



VOTRE VISITE SERA EGALEMENT UN MOMENT DE RENCONTRE ET

D’ECHANGE .

ancienne Route De Pélissanne Papillons blancs Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 34 43

English :

Salon?s Papillons Blancs association is the first to celebrate Christmas with its Santon market and fair.

German :

Der Verein Papillons Blancs de Salon ist der erste, der Weihnachten mit seinem Markt und seiner Santons-Messe feiert.

Italiano :

L’associazione Papillons Blancs de Salon sarà la prima a festeggiare il Natale con il suo mercatino e la fiera del santone.

Espanol :

La asociación Papillons Blancs de Salon será la primera en celebrar la Navidad con su mercado y su feria del santón.

