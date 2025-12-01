Marché de Noël des Péquélets à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence

Marché de Noël des Péquélets à Saint-Rémy-de-Provence

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025 de 9h à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre ville Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Séjournez dans les Alpilles à l’occasion des fêtes de Noël et découvrez la magie Provençale !

L’association Saint-Rémoise organise son premier Marché de Noël des Péquélets, le samedi 13 et dimanche 14 décembre.



Profitez d’un week-end entièrement dédié aux enfants dans une ambiance festive et enchantée. Parfaite pour finir l’année et démarrer les fêtes de Noël. .

Centre ville Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur labelunion13210@gmail.com

English :

Stay in the Alpilles during the Christmas holidays and discover the magic of Provence!

German :

Verbringen Sie die Weihnachtsfeiertage in den Alpilles und entdecken Sie den Zauber der Provence!

Italiano :

Soggiornate nelle Alpilles per Natale e scoprite la magia della Provenza!

Espanol :

Alójese en Navidad en los Alpilles y descubra la magia de la Provenza

