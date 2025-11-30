Marché de Noël des Plumes de la Sienne Salle des mariages Regnéville-sur-Mer
Marché de Noël des Plumes de la Sienne Salle des mariages Regnéville-sur-Mer dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël des Plumes de la Sienne
Salle des mariages 79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 13:00:00
L’atelier d’écriture de Regnéville sur Mer, Les Plumes de la Sienne présentent leur poésie sous forme d’auto-publications de recueils qui retracent les expositions passées.
Avec lectures à 15h et 16h et possibilité de découvrir l’écriture créative.
Du 29 au 30 novembre à la salle des mariages de Regnéville-sur-Mer. .
Salle des mariages 79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie plumesdelasienne@gmail.com
