Marché de Noël des Plumes de la Sienne Salle des mariages Regnéville-sur-Mer

Marché de Noël des Plumes de la Sienne

Salle des mariages 79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

L’atelier d’écriture de Regnéville sur Mer, Les Plumes de la Sienne présentent leur poésie sous forme d’auto-publications de recueils qui retracent les expositions passées.

Avec lectures à 15h et 16h et possibilité de découvrir l’écriture créative.

Du 29 au 30 novembre à la salle des mariages de Regnéville-sur-Mer. .

Salle des mariages 79 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie plumesdelasienne@gmail.com

