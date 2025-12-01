Marché de Noël des producteurs Blodelsheim

Marché de Noël des producteurs Blodelsheim vendredi 19 décembre 2025.

Marché de Noël des producteurs

6 rue des roses Blodelsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-19 16:00:00

fin : 2025-12-19 19:00:00

Date(s) :

2025-12-19

L’association des producteurs vous invite à son marché de Noël des producteurs. Une quinzaine de producteurs vous proposeront leurs produits. Petite restauration et buvette sur place. 0 .

6 rue des roses Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 59 74 claude.brun@nordnet.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël des producteurs Blodelsheim a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach