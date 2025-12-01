Marché de Noël des producteurs Blodelsheim
Marché de Noël des producteurs Blodelsheim vendredi 19 décembre 2025.
Marché de Noël des producteurs
6 rue des roses Blodelsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-19 16:00:00
fin : 2025-12-19 19:00:00
Date(s) :
2025-12-19
L’association des producteurs vous invite à son marché de Noël des producteurs. Une quinzaine de producteurs vous proposeront leurs produits. Petite restauration et buvette sur place. 0 .
6 rue des roses Blodelsheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 59 74 claude.brun@nordnet.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
