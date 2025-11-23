Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël des producteurs et créateurs locaux La petite glaneuse Trouvans

Marché de Noël des producteurs et créateurs locaux La petite glaneuse Trouvans dimanche 23 novembre 2025.

Marché de Noël des producteurs et créateurs locaux

La petite glaneuse 11 Rue des Fontaines Trouvans Doubs

Gratuit
Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23 21:00:00

2025-11-23

Nina, la Petite Glaneuse, vous accueille à Trouvans avec ses copains les producteurs et créateurs locaux pour un marché de noël. Rendez-vous à Trouvans, le dimanche 23 novembre, de 15h à 21h. Au programme Buvette, bière de Noël, bière blonde, chocolat chaud, jus de pomme chaud aux épices, vin chaud, crêpes et tartines chaudes et concert. Ça va être super, il faut venir !   .

La petite glaneuse 11 Rue des Fontaines Trouvans 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 71 22 42  lapetiteglaneuse@outlook.fr

