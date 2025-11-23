Marché de Noël des producteurs et créateurs locaux La petite glaneuse Trouvans

Marché de Noël des producteurs et créateurs locaux

La petite glaneuse 11 Rue des Fontaines Trouvans Doubs

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23 21:00:00

2025-11-23

Nina, la Petite Glaneuse, vous accueille à Trouvans avec ses copains les producteurs et créateurs locaux pour un marché de noël. Rendez-vous à Trouvans, le dimanche 23 novembre, de 15h à 21h. Au programme Buvette, bière de Noël, bière blonde, chocolat chaud, jus de pomme chaud aux épices, vin chaud, crêpes et tartines chaudes et concert. Ça va être super, il faut venir ! .

La petite glaneuse 11 Rue des Fontaines Trouvans 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 71 22 42 lapetiteglaneuse@outlook.fr

