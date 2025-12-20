Marché de Noël des producteurs fermiers du Calvados

Place Saint-Sauveur Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Les producteurs biologiques et fermiers du calvados se réunissent le mardi 23 décembre 2023 de 10h à 18h pour organiser la 17ème édition de leur marché de Noël, Place Saint Sauveur à Caen.

Les producteurs biologiques et fermiers du calvados se réunissent le mardi 23 décembre 2023 de 10h à 18h pour organiser la 17ème édition de leur marché de Noël, Place Saint Sauveur à Caen.

Au programme

Rencontres avec les agriculteurs du Calvados.

Vente et dégustations des différents produits présents fromages fermiers, volailles de Noël, escargots, foie gras, produits cidricoles, fruits et légumes, miel, confitures et biscuiterie artisanale, safran, plantes aromatiques et médicinales, produits cosmétiques artisanaux, paniers gourmands, ..…

Tombola pour gagner un panier de produits fermiers et biologiques .

Place Saint-Sauveur Caen 14000 Calvados Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de Noël des producteurs fermiers du Calvados

Organic and farm producers from the Calvados region are getting together on Tuesday December 23, 2023 from 10am to 6pm to organize the 17th edition of their Christmas market on Place Saint Sauveur in Caen.

L’événement Marché de Noël des producteurs fermiers du Calvados Caen a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Caen la Mer