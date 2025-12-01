Marché de Noël des producteurs Rue Maurice Sambron Pontchâteau
samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël des producteurs
Rue Maurice Sambron Jardin de Nassau Pontchâteau Loire-Atlantique
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 12:30:00
2025-12-13
Le marché des producteurs fête Noël à Pont-Château le samedi 13 décembre de 10h à 12h30, dans les jardins de Nassau près de la salle de la Boule d’Or
Au programme
Dégustation de châtaignes grillées, vin chaud, chocolat chaud,
Panier garni à gagner (valeur 50€)
Vendu de la Mère Noël
et plein d’autres surprises .
Rue Maurice Sambron Jardin de Nassau Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
