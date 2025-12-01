Marché de Noël des producteurs Rue Maurice Sambron Pontchâteau

Marché de Noël des producteurs

Rue Maurice Sambron Jardin de Nassau Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Le marché des producteurs fête Noël à Pont-Château le samedi 13 décembre de 10h à 12h30, dans les jardins de Nassau près de la salle de la Boule d’Or

Au programme

Dégustation de châtaignes grillées, vin chaud, chocolat chaud,

Panier garni à gagner (valeur 50€)

Vendu de la Mère Noël

et plein d’autres surprises .

Rue Maurice Sambron Jardin de Nassau Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

English :

L’événement Marché de Noël des producteurs Pontchâteau a été mis à jour le 2025-12-05 par ADT44