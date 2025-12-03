Marché de Noël des Résidences Résidences Elsa Triolet et Louis Aragon Naintré

Marché de Noël des Résidences

Marché de Noël des Résidences Résidences Elsa Triolet et Louis Aragon Naintré mercredi 3 décembre 2025.

Marché de Noël des Résidences

Résidences Elsa Triolet et Louis Aragon 25 rue Elsa Triolet Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-03

Date(s) :
2025-12-03

  .

Résidences Elsa Triolet et Louis Aragon 25 rue Elsa Triolet Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 04 06 

English : Marché de Noël des Résidences

German : Marché de Noël des Résidences

Italiano :

Espanol : Marché de Noël des Résidences

L’événement Marché de Noël des Résidences Naintré a été mis à jour le 2025-11-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne