Marché de Noël des Retardataires Bourganeuf

Marché de Noël des Retardataires

Place de l’Hôtel de Ville Bourganeuf Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

L’association Bourg’Anim23 vous donne rendez-vous pour son Marché de Noël des Retardataires, le dimanche 21 décembre 2025.

Artisans, créateurs, producteurs et artistes exposerons Place de l’hôtel de Ville, Place du Mail ainsi que dans la salle Marcel Deprez pour partager avec vous la magie de Noël dans une ambiance festive et conviviale.

Animations, gourmandises, musique, lumières et plein de surprises pour petits et grands ! .

Place de l’Hôtel de Ville Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine bourg.anim23@gmail.com

