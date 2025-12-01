Marché de Noël des retardataires rue Jehan Bazin Landerneau

Marché de Noël des retardataires

Le collectif de Keranden accueille pour une 5ème édition des artisans et créateurs locaux, pour un moment chaleureux et festif.

Remplissez votre hotte de cadeaux uniques, éthiques et accessibles artisanat local, peintures, photos, upcycling, sculptures, bijoux, déco, vêtements…

Buvette et pause sucrée sur place.

Liste des participants

• Monkey créations bijoux & maroquineries

• Il.lustrator illustrations

• Soizic Sanquet céramiques

• Partout avoir toi upcycling de vêtements et accessoires

• Antipode Bird linogravure et illustrations

• L’atelier d’Aël bijoux et accessoires

• Christian Blanchard écrivain

• Marionnette 29 couture textile et maroquinerie

• Atelier des Ombelles bijoux et accessoires

Organisé par l’association La Serre et le tiers-lieu Keranden. .

rue Jehan Bazin Manoir de Keranden Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 81 88 63 48

