Marché de Noël des Sabots du Relais Launois-sur-Vence

Marché de Noël des Sabots du Relais

25 avenue rogert ponsart Launois-sur-Vence Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Au Relais de Poste aux Chevaux de Launois sur Vence Les sabots du relais vous donnent rendez-vous à Launois sur Vence le dimanche 7 décembre de 10h à 18h pour leur grand marché de Noël ! Au programme Balades en calèche avec les rennes du Père Noël Tombola avec de très gros lots Le Père Noël sera présent pour des photos Nombreux exposants pour vos cadeaux de Noël Une crèche vivante pour émerveiller petits et grands Activités manuelles gratuites pour les enfants Et cerise sur le gâteau, Hervé Pouchol sera le parrain de cette première édition ! Ne manquez pas ce moment magique pour célébrer la magie de Noël !

.

25 avenue rogert ponsart Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est +33 6 56 86 74 68

English :

At the Relais de Poste aux Chevaux in Launois sur Vence Les sabots du relais invite you to Launois sur Vence on Sunday December 7 from 10am to 6pm for their big Christmas market! On the program: Horse-drawn carriage rides with Santa’s reindeer Tombola with great prizes Santa Claus will be on hand for photos Numerous exhibitors for your Christmas gifts A living nativity scene to delight young and old Free craft activities for children And the icing on the cake, Hervé Pouchol will be the godfather of this first edition! Don’t miss this magical opportunity to celebrate the magic of Christmas!

German :

Im Relais de Poste aux Chevaux in Launois sur Vence Die Hufe des Relais laden Sie am Sonntag, dem 7. Dezember, von 10 bis 18 Uhr zu ihrem großen Weihnachtsmarkt in Launois sur Vence ein! Auf dem Programm stehen: Kutschfahrten mit den Rentieren des Weihnachtsmanns Tombola mit sehr großen Gewinnen Der Weihnachtsmann wird für Fotos zur Verfügung stehen Zahlreiche Aussteller bieten Weihnachtsgeschenke an Eine lebende Krippe wird Groß und Klein in Staunen versetzen Kostenlose Bastelangebote für Kinder Und das Beste: Hervé Pouchol ist der Pate dieser ersten Veranstaltung! Verpassen Sie nicht diesen magischen Moment, um den Zauber von Weihnachten zu feiern!

Italiano :

Al Relais de Poste aux Chevaux di Launois sur Vence Les sabots du relais vi aspettano domenica 7 dicembre dalle 10 alle 18 a Launois sur Vence per il loro grande mercatino di Natale! In programma: gite in carrozza con le renne di Babbo Natale Lotteria con fantastici premi Babbo Natale sarà a disposizione per le foto Tante bancarelle per i vostri regali di Natale Un presepe vivente per deliziare grandi e piccini Attività artigianali gratuite per i bambini E la ciliegina sulla torta: Hervé Pouchol sarà il patron di questa prima edizione! Non perdete questa magica occasione per celebrare la magia del Natale!

Espanol :

En el Relais de Poste aux Chevaux de Launois sur Vence Les sabots du relais le esperan en Launois sur Vence el domingo 7 de diciembre de 10:00 a 18:00 para celebrar su gran mercado navideño En el programa: Paseos en coche de caballos con los renos de Papá Noel Rifa con grandes premios Papá Noel estará presente para hacerse fotos Numerosos puestos para sus regalos de Navidad Un belén viviente que hará las delicias de grandes y pequeños Actividades artesanales gratuitas para los niños Y la guinda del pastel: ¡Hervé Pouchol será el padrino de esta primera edición! No se pierda esta oportunidad mágica de celebrar la magia de la Navidad

L’événement Marché de Noël des Sabots du Relais Launois-sur-Vence a été mis à jour le 2025-10-13 par Ardennes Tourisme