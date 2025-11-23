Marché de Noël des Sapeurs-Pompiers d’Innenheim Innenheim

Marché de Noël des Sapeurs-Pompiers d’Innenheim

Organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers, vous pourrez retrouver au sein de ce marché de Noël les stands des producteurs locaux et des associations du village, les décorations de Noël, le marchand de sapins et de gui, la boîte aux lettres pour le père Noël, le traditionnel vin chaud des pompiers, de la petite restauration, un stand de bredele de Noël, un stand de bière artisanale et bien d’autres choses encore ! .

English :

The market features stalls from local producers and village associations, Santa’s letterbox, mulled wine from the fire department… and much more!

German :

Auf diesem Markt finden Sie die Stände der lokalen Produzenten und der Vereine des Dorfes, den Briefkasten des Weihnachtsmannes, den Glühwein der Feuerwehr … und vieles mehr!

Italiano :

Il mercato sarà caratterizzato dalle bancarelle dei produttori locali e delle associazioni del paese, dalla cassetta delle lettere di Babbo Natale, dal vin brulé dei vigili del fuoco… e molto altro ancora!

Espanol :

El mercado contará con puestos de productores locales y asociaciones del pueblo, el buzón de Papá Noel, vino caliente de los bomberos… ¡y mucho más!

