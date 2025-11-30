Marché de Noël des Sorinières Place du marché Les Sorinières Les Sorinières

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-30 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Le marché de Noël, organisé par le Comité des Fêtes et le RESSOR (Réseau des entreprises des Sorinières), en partenariat avec la Ville, vous donne rendez-vous place Simone Veil, le samedi 29 et le dimanche 30 novembre.Au programme : Plus de 20 exposants présenteront leurs créations et produits locaux – l’occasion parfaite de dénicher des cadeaux originaux pour toute la famille.Le Père Noël fera le bonheur des petits (et des grands enfants !) tout au long du week-end.De la musique, avec le concert du groupe Christmas Three, le samedi en soirée, qui revisite avec talent les grands classiques de Noël a cappella. Le dimanche, un groupe de percussions animera à son tour la journée et apportera une touche rythmée et festive à l’événement.Et pour se réchauffer dans une ambiance gourmande : vin chaud, gaufres et crêpes seront au rendez-vous, à partager entre amis ou en famille.Les commerçants de la place Simone Veil participeront eux aussi à la fête, en ouvrant leurs portes tout le week-end pour accompagner vos emplettes de Noël. Ce marché de Noël sera l’occasion idéale de se retrouver, d’échanger et de célébrer ensemble l’esprit des fêtes. Petits et grands sont invités à venir profiter de ce moment chaleureux, où traditions, musique et bonne humeur se mêlent à la magie de Noël.

Place du marché Les Sorinières Les Sorinières 44840

https://www.ville-sorinieres.fr