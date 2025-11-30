Marché de Noël des Sorinières Place du marché Les Sorinières Les Sorinières
Marché de Noël des Sorinières Place du marché Les Sorinières Les Sorinières dimanche 30 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-30 10:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Le marché de Noël, organisé par le Comité des Fêtes et le RESSOR (Réseau des entreprises des Sorinières), en partenariat avec la Ville, vous donne rendez-vous place Simone Veil, le samedi 29 et le dimanche 30 novembre.Au programme : Plus de 20 exposants présenteront leurs créations et produits locaux – l’occasion parfaite de dénicher des cadeaux originaux pour toute la famille.Le Père Noël fera le bonheur des petits (et des grands enfants !) tout au long du week-end.De la musique, avec le concert du groupe Christmas Three, le samedi en soirée, qui revisite avec talent les grands classiques de Noël a cappella. Le dimanche, un groupe de percussions animera à son tour la journée et apportera une touche rythmée et festive à l’événement.Et pour se réchauffer dans une ambiance gourmande : vin chaud, gaufres et crêpes seront au rendez-vous, à partager entre amis ou en famille.Les commerçants de la place Simone Veil participeront eux aussi à la fête, en ouvrant leurs portes tout le week-end pour accompagner vos emplettes de Noël. Ce marché de Noël sera l’occasion idéale de se retrouver, d’échanger et de célébrer ensemble l’esprit des fêtes. Petits et grands sont invités à venir profiter de ce moment chaleureux, où traditions, musique et bonne humeur se mêlent à la magie de Noël.
Place du marché Les Sorinières Les Sorinières 44840
